Власти Перми вновь ищут подрядчика для ремонта Коммунального моста Администрация города в третий раз разместила аукцион на ремонт моста через Каму

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Максимальная цена контракта составляет 34,8 млн рублей. Победитель торгов должен летом 2018 года заменить асфальтовое покрытие и сделать гидроизоляцию конструкций моста.

Отметим, торги по ремонту Коммунального моста объявлялись дважды. В первый раз аукцион был отменен по требованию прокуратуры, так как ведомство обнаружило ошибку в документации. Во второй раз аукцион состоялся, победителем стал единственный участник ООО «Техноград». Но из-за того, что подрядчик в положенный срок не направил в «Пермблагоустройство» документы об организации дорожного движения на мосту и информацию об используемой технике и материалах при ремонте, контракт был расторгнут. При этом расчетный срок эксплуатации Коммунального моста в соответствии с проектной документацией составляет 50 лет и истекает в нынешнем году.