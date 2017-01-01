В 2018 году в Прикамье реализуют 102 проекта инициативного бюджетирования

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Министерство территориального развития Пермского края подвело итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. В конкурсе приняли участие 237 муниципальных образований региона, представившие 455 заявок.

По результатам конкурса победителями признаны 102 проекта, на реализацию которых из бюджета Пермского края будет направлено 96,5 млн. руб. Перечень победителей размещен на сайте министерства территориального развития Прикамья в разделе «Инициативное бюджетирование».

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал высокую популярность механизмов решения локальных задач, при этом глава региона подчеркивал, что результаты должны оценивать сами жители. «Жители муниципальных образований лучше всех знают, какие вопросы стоят наиболее остро. Поэтому в Пермском крае развиваются механизмы вовлечения жителей в решение локальных вопросов развития их территорий», — заявлял Максим Решетников.

Механизм инициативного бюджетирования в текущем году применялся в Прикамье впервые. На конкурс было подано свыше 460 заявок. В дальнейшем было отобрано 89 лучших проектов со всего края, на реализацию которых направили 86 млн руб.

Отметим, инициативное бюджетирование реализуется в Пермском крае в рамках федеральной программы развития моногородов. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 №1398-р к категории монопрофильных муниципальных образований моногородов отнесены 10 поселений Пермского края: Чусовское, Красновишерское, Нытвенское, Очерское, Уральское, Александровское, Горнозаводское городские поселения, а также Теплогорское, Юго-Камское и Пашийское сельские поселения.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края