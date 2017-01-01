Зрителям Театра-Театра предложат потанцевать Владимир Гурфинкель планирует поставить «Первый бал Наташи Ростовой»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Необычная премьера планируется на апрель. В это время в Театре-Театре должна идти реконструкция большой сцены, и руководство театра всерьёз намерено обживать верхнее фойе: превратить его в пространство для событий самого разного формата — выставок, перформансов, лекций и т. д.

В этом-то фойе и состоится «Первый бал Наташи Ростовой» — фрагмент из романа Толстого «Война и мир» в инсценировке драматурга Ксении Гашевой и постановке главного режиссёра театра Владимира Гурфинкеля.

Особенность спектакля в том, что, по задумке режиссёра, зрителей в нём не будет: все, кто придёт, станут участниками: им будет предложено повальсировать в компании артистов балетной труппы театра, и среди этих танцев состоится выход в свет юной героини Толстого.

На вопрос, как должны вести себя зрители, которые не смогут танцевать по причинам, связанным со здоровьем, Гурфинкель ответил, что им беспокоиться не о чем: специальные персонажи будут танцевать вокруг них, чтобы никто не чувствовал себя лишним на этом балу.