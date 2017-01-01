Сбербанк и Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края переходят на электронный документооборот

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Между Пермским отделением Сбербанка и Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края подписано соглашение о реализации технологии обмена документами в электронном виде.

Соглашение подписали заместитель управляющего пермским отделением Сбербанка Александр Чижиков и руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей Прикамья Константин Строгий.

После внедрения новой технологии обмен электронными документами будет осуществляться с использованием программно-аппаратных средств формирования и проверки электронно-цифровой подписи, шифрования и доставки электронных документов, установленных в банке и в Агентстве по делам юстиции и мировых судей Пермского края. При этом обеспечивается передача и прием документов по каналу электронной связи с обеспечением их конфиденциальности, а также соблюдением сроков в соответствии с действующим законодательством.

«Сбербанк идет к полному отказу от бумажного документооборота, — подчеркнул в ходе подписания заместитель управляющего пермским отделением Сбербанка Александр Чижиков, — В данной технологии важны принцип «одного окна» и фактически гарантированная точность исполнения поручений».

Главной задачей внедрения электронного документооборота является полный отказ от предоставления документов на бумажных носителях, сокращение денежных затрат на их прием, регистрацию, пересылку между подразделениями банка.

Соглашение с Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края стало закономерным продолжением создания системы электронного документооборота между банком и органами государственного управления.

Справка

Агентство по делам юстиции и мировых судей является исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим полномочия по организационному, материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности мировых судей, а также уполномоченным органом в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Прикамья.

По сообщению пресс-службы пермского отделения ПАО «Сбербанк"