В Перми задержали четырёх лже-таксистов

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business-trio.ru

В краевом центре прошло профилактическое мероприятие «Такси». Сотрудники Госавтоиспекции проверяли условия допуска водителей к пассажирским перевозкам, в том числе наличие водительских прав соответствующей категории, своевременность прохождения медосмотра и исправность технического состояния автомобилей.

Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, в ходе мероприятия к административной ответственности было привлечено 43 водителя. Шестеро из них или их пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, пятеро — не пропустили пешеходов, четверо — ездили на неисправных автомобилях. Еще четырёх водителей наказали за то, что перевозили пассажиров, незаконно используя знак «такси».

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