«Сибирское соглашение» провело ряд встреч с предприятиями Прикамья

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В Соликамске побывала делегация межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). Гости из Новосибирска пообщались с представителями среднего и малого бизнеса.

Визит проходил в рамках проведения Дней делового сотрудничества «Наука и производство Сибирского федерального округа — Пермскому краю». Руководитель делегации, начальник проектного офиса МАСС Олег Реутов рассказал о планомерной работе по развитию делового сотрудничества предприятий Сибири с хозяйствующими субъектами регионов России и отметил, что динамичное развитие экономики Пермского края и открывающиеся в связи с этим возможности для взаимовыгодного сотрудничества вызывают значительный интерес у промышленных и научных предприятий Новосибирска.

Отметим, что Соликамск был лишь одной из точек визита. В течение недели представители промышленных и научных предприятий и организаций Сибирского федерального округа проводили встречи с предприятиями и организациями Перми, Краснокамска, Чусового и Березников.

Основная цель встреч — установление деловых связей, обсуждение возможности создания совместных предприятий, а также проработка практических вопросов научно-промышленной кооперации.