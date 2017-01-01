В Прикамье подведены итоги обучения в рамках программы по повышению производительности труда

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В рамках рабочего визита в Пермский край помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева и директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов оценили итоги двухнедельного обучения специалистов в рамках федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и ООО «Уралбумага».

По словам Юлии Урожаевой, от предприятий Пермского края пришло больше всего заявок на участие в программе. «Мы очень тщательно подходили к выбору регионов и отбирали их по двум критериям: возможность для роста и готовность властей и предприятий участвовать в проекте. Мы видим участие главы региона Максима Решетникова и правительства Пермского края, которые очень активно включились в этот процесс», — отметила она.

Напомним, что на базе двух пилотных предприятий — «Суксунского оптико-механического завода» и «Уралбумаги», при участии еще 4 предприятий «второй волны» (АО «ОДК-ПМ», пермская площадка «СИБУРа», АО «Сорбент», АО «Медисорб») реализуется проект внедрения производственной системы «Росатома». На предприятиях сформированы рабочие группы, в которых было проведено обучение на основе инструментов бережливого производства. Дальнейшая работа по повышению эффективности производственных процессов будет осуществляться специалистами на базе своих предприятий при поддержке экспертов производственной системы «Росатома».

«Сегодня мы увидели качественный площадочный эксперимент — это очень хорошо. Мы рады, что руководители завода нацелены на изменения, нужно менять систему и культуру управления предприятием», — дал свою оценку Сергей Обозов.

Пермский край в 2017 году стал одним из 6 пилотных регионов-участников приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере производительности труда, заключенным с Минэкономразвития России, регион разработал и принял региональную программу. В ней прописаны основные участники программы, направления ее реализации, источники финансирования мероприятий и целевые показатели.

Напомним, на встрече с руководителями предприятий, посвященной старту программы в регионе, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что для Прикамья программа повышения производительности труда — способ поддерживать уровень экономического развития и обеспечить опережающий экономический рост. «Предприятия региона — не новички на пути совершенствования организации производства, внедрения новых информационных технологий, обучения персонала, модернизации оборудования. У каждого есть свои наработки. Этот проект позволит предприятиям обменяться опытом».

С 2018 года в Прикамье будет проведен аудит предприятий, разработка и реализация корпоративных программ; начнется привлечение займов от Фонда развития промышленности на реализацию корпоративных программ, организация опережающего обучения работников в связи с созданием модернизированных рабочих мест, содействие трудоустройству при высвобождении, а также будет организована работа регионального центра компетенций.

Напомним, о готовности принять участие в программе с 2017 года заявили 25 предприятий Пермского края. До конца года с ними будут заключены соглашения, определяющие порядок взаимодействия в рамках реализации региональной программы, а также разработки и реализации корпоративных программ предприятий, направленных на повышение эффективности производства.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края



