В Пермском суворовском училище поставили памятник Александру Суворову

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Церемонию открытия приурочили к двухлетию училища и Дню ракетных войск стратегического назначения.

По словам председателя Совета Фонда скульпторов России Алексея Тютнева, этот памятник Александру Суворову является первым на Урале. Фигура отлита из бронзы. Высота памятника — 2 метра 15 сантиметров. При этом, по задумке автора проекта, пермского скульптора Александра Бутаева, генералиссимус изображен не в образе победителя и военного стратега, а наставника и учителя, который воспитал не одно поколение великих полководцев.

Главный федеральный инспектор Игорь Цветков, который принял участие в торжественной церемонии открытия памятника, отметил, что не одно поколение суворовцев уже будут служить в армии и станут генералами или проявят свои таланты на гражданском поприще, а памятник великому полководцу так и будет стоять, говоря всем «о великом служении России».

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