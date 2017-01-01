В выходные в Перми изменится движение троллейбусных маршрутов

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16 и 17 декабря в связи с проведением работ на перекрестке улиц Лодыгина и Куйбышева троллейбусы №№1, 5 и 12 будут ездить не до остановки «ул. Гусарова», а до «Троллейбусного депо».

Как сообщает пресс-служба мэрии, для совершения поездок в оба направления пассажиры могут воспользоваться автобусным маршрутом №62, трамвайными маршрутами №5 и №8 и бесплатно пересесть на остановке «Строительный факультет» на троллейбусы №1, №5 и №12. При этом пассажиры должны сохранять билет, так как бесплатная пересадка действует лишь в течение 40 минут с момента его приобретения.