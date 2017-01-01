В Перми наградили победителей конкурса памяти Валерия Дементьева Сегодня, 15 декабря, в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Традиционно итоги конкурса были подведены к 12 декабря — ко дню рождения пермского корреспондента Валерия Дементьева, смертельно раненого во время последней командировки в «горячую точку», сообщает интернет-вестник Пермской краевой организации Союза журналистов России.

В конкурсе приняли участие 58 юных авторов из Перми, Соликамска, Чусового, Лысьвы, Уинского, Платошино, Лобаново, Гамово. В жюри вошли поэт, член Союза писателей России Фёдор Востриков, редактор молодёжных и детских передач краевого радио Тамара Ромащенко, генеральный директор издательского дома «Компаньон» Дмитрий Овсов, мама погибшего журналиста, которому посвящен конкурс, Светлана Дементьева и учитель русского языка и литературы школы №9 им. А. С. Пушкина Наталья Буркова.

Победителем конкурса в номинации «Поэзия» стал ученик пермского лицея №4 Даниил Субботин. Лучшими в номинации «Сказка» оказались учащаяся пермской школы №2 Арина Каменских и ученик лицея №1 города Лысьвы Артём Палкин. В номинации «Публицистика» награды получили ученица чусовской гимназии Татьяна Лесникова и юнкор школьной газеты «Vivat» гимназии №4 Егор Ермолаев из Перми. Победителем в номинации «Нам память дана для жизни» стала учащаяся пермской школы №111 Александра Телегина, а в номинации «Проза» — Елена Азанова, учащаяся литературного объединения «Тропа» «Дворца детского (юношеского) творчества». В номинации «Мы помним!» награду получил заместитель руководителя поисково-исследовательского клуба имени К. Симонова «Военкор» Александр Хвастов из Тамбовской области.

«Гордостью» конкурса начинающих авторов памяти Валерия Дементьева стала учащаяся «Дворца детского (юношеского) творчества» Екатерина Фадеева, а Юлия Комаровская — ещё одна ученица литературного объединения «Тропа» «Дворца детского (юношеского) творчества» — получила спецприз «За верность конкурсу».

Напомним, что в 2017 году Валерию Дементьеву исполнилось бы 50 лет. Будучи военным обозревателем «Молодой гвардии», он дважды (в 1989 и 1990 годах) побывал в «горячих точках» — Ереване и Баку. В конце 1991 года Валерий Дементьев отправился в свою третью командировку — в Нагорный Карабах, где в то время нёс службу пермский батальон милиции. 31 июля 1992 года во время перехода из Тертера в Имареб-Тарве между боевиками и солдатами завязался бой, участвуя в котором, Валерий был смертельно ранен. В 1993 году указом президента России Валерий Дементьев был посмертно награждён орденом «За личное мужество».