Опубликованы предложения собственникам многоквартирных домов Пермского края по капремонту в 2018 году

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Фото: Константин Долгановский

Предложения опубликованы на сайте Фонда капитального ремонта, каждое содержит вид и стоимость работ по конкретному дому.

Собственники жилья могут рассмотреть и утвердить перечень, предельную стоимость и сроки проведения работ по капитальному ремонту на общем собрании. Кроме того им необходимо выбрать уполномоченного представителя, который впоследствии от их имени будет контролировать ход и приёмку работ, в том числе подписывать акты сдачи-приемки, сметы и проектно-сметную документацию.

Фонд ожидает решений от собственников домов по перечисленным вопросам в ближайшее время.

Как отметил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов, специалисты ведомства готовы принимать участие в собраниях собственников и разъяснять те моменты, которые остаются непонятны для жителей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края