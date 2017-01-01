В отношении Промсвязьбанка ввели процедуру санации

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Центробанк попытается финансово оздоровить один из крупнейших российских частных банков и предотвратить его возможное банкротство.

По данным газеты «Ведомости», ранее ЦБ потребовал от Промсвязьбанка досоздать около 100 млрд руб. резервов. Аналитики назвали эту сумму для банка «неподъемной». Сегодня, 15 декабря, Банк России объявил о введении в Промсвязьбанк временной администрации. Также банку выделят определенную сумму для покрытия задолженности и избавления от неликвидных активов.

Пермский филиал Промсвязьбанка представлен в регионе с 2006 года. На сегодня в Пермском крае работают два офиса банка и семь банкоматов. Как сообщается на сайте организации, Промсвязьбанк продолжает работу в обычном режиме, а Банк России будет оказывать ему финансовую поддержку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Отметим, если санация действительно поможет банку и он продолжит обслуживать клиентов, вкладчики не заметят никаких изменений. Но в противном случае у банка отзовут лицензию или объявят его банкротом. Тогда вкладчики смогут получить компенсацию за потерянные сбережения в полном размере, если их вклады были до 1,4 млн руб., включая проценты. Тем, у кого сумма больше, придется обратиться к внешним управляющим, чтобы войти в списки кредиторов. Если у ликвидируемого банка останутся денежные средства или активы, которые можно будет продать, вкладчикам вернут остаток средств. При этом согласно закону, страхованию подлежат только денежные средства, размещенные в банке на основании договора банковского вклада (счета). Средства клиентов банка, хранящиеся в электронных кошельках, на обезличенных металлических счетах или во вкладах на предъявителя страхованию и последующей компенсации не подлежат.

«Новый компаньон»