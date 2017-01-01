Сумма просроченной задолженности за газ в Пермском крае достигла 4 млрд рублей В Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» и главы Прикамья

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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Пермского края Максим Решетников обсудили основные направления сотрудничества. В частности, речь шла о предварительных итогах работы по развитию газификации региона в 2017 году. ПАО «Газпром» завершило строительство и ввело в эксплуатацию три межпоселковых газопровода — в Кишертском, Октябрьском, Ординском и Пермском районах. Продолжается сооружение ещё двух газопроводов — в Добрянском и Пермском районах. Подготовлена проектная документация по семи газопроводам.

Правительству региона необходимо ускорить подготовку потребителей к приёму газа от газопроводов, ранее построенных компанией. К сетевому газу до сих пор не подключены около 4 тыс. домов, не переведены на газ 26 котельных.

На встрече были рассмотрены перспективы расширения газомоторной инфраструктуры. В настоящее время в Пермском крае действует сеть из девяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Компания будет продолжать развитие сети АГНКС в регионе.

Председатель правления «Газпрома» и губернатор Пермского края уделили внимание взаимодействию компании и региональных предприятий, выпускающих высокотехнологичную, в том числе импортозамещающую, продукцию. В сентябре 2017 года соответствующая дорожная карта была актуализирована, а её действие продлено до 2020 года.

Алексей Миллер обратил внимание Максима Решетникова на продолжающийся рост просроченной задолженности потребителей за поставленный газ. За 10 месяцев текущего года она увеличилась на 1,1 млрд руб., и на 1 ноября составила 4 млрд руб. Правительству Пермского края требуется принять действенные меры по скорейшему исправлению ситуации.

Напомним, что между «Газпромом» и правительством Прикамья подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации, дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции, оборудования и услуг в интересах «Газпрома».