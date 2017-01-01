Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года Официально избирательная кампания стартует через 5 дней

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Фото: tass.ru

Сегодня, 15 декабря, Совет Федерации единогласно одобрил постановление палаты о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, сообщает ТАСС.

Постановление Совфеда должно быть опубликовано в течение пяти дней (максимум до 20 декабря), после чего избирательная кампания считается официально стартовавшей, партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы — организовывать собрания групп поддержки.

По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, на данный момент главная задача — обеспечить легитимность выборов. «Не должно возникнуть ни одной возможности усомниться в законности процедуры проведения голосования по выборам президента РФ. Все действия избиркомов четко регламентированы законом, поэтому разночтений и отхождений от норм быть не может», — подчеркнул Игорь Вагин.

Не менее важно создать максимально комфортные условия для голосования, считает глава регионального избиркома. Избирательные участки должны располагаться в удобных и просторных помещениях на первых этажах зданий, должна быть создана доступная среда для маломобильных граждан.

Кроме того, для удобства избирателей будет действовать порядок голосования граждан по месту их фактического нахождения. Данная схема уже была апробирована на выборах губернатора Прикамья, и ей воспользовались около 50 тыс. избирателей региона.

«И, разумеется, важнейшей задачей является полноценное информирование жителей. Наша задача — донести информацию о выборах до всех избирателей Пермского края, рассказать о новых удобных возможностях голосования и объяснить, почему участие в выборах важно для каждого», — резюмировал Игорь Вагин.

Отметим также, что постановление о назначении выборов может быть опубликовано в «Российской газете», «Парламентской газете» и на портале правовой информации. Кампания будет считаться официально стартовавшей с этого момента публикации в любом из источников.