В Перми изменили схему движения на площади перед ДКЖ На время работы ледового городка в Дзержинском районе изменена схема проезда на площадь перед ДКЖ на ул. Локомотивная, 1

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Въезд на площадь с улицы Локомотивной перекрыт, выезд с улицы Боровой разрешён. На территорию ледового городка заехать можно будет так: ул. Локомотивная — ул. Энгельса — ул. Углеуральская — ул. Боровая», — рассказали в администрации Перми.

Строительство городка в Дзержинском районе уже началось. На площадке установили живую ель, завезли ледовые блоки для изготовления скульптур и приступили к работе. В городке появятся ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горка и фигура для фотографирования «футбольные ворота» с пьедесталом почёта.

Планируется, что ледовый городок начнет принимать посетителей с 20 декабря