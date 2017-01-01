С 18 декабря в Перми сократятся интервалы ожидания некоторых маршрутов городского транспорта в часы пик

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Фото: Константин Долгановский

С понедельника, 18 декабря, в утреннее время автобус №80 будет ходить чаще, на маршруте №61 повысится регулярность движения. Кроме этого, сократится время ожидания трамвайного маршрута №11.

«На автобусном маршруте №80 «Детский дом культуры им. Кирова — м/р Ераничи» по будням будет увеличено количество отправлений в утренний час пик. Таким образом, с 06.30 до 09.00 время ожидания автобуса составит в среднем 7-8 минут, — сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. — На автобусном маршруте №61 «Центральный рынок — НПО «Биомед» — м/р Новые Ляды» корректировка рейсов в течение дня позволит повысить регулярность движения автобусов».

Также с 18 декабря на трамвайном маршруте №11 «Осенцы — м/р Висим» увеличится выпуск вагонов — на линии будет работать на две единицы больше. Интервалы движения в часы пик сократятся на 1-2 минуты.

С подробным изменением расписания можно ознакомится на сайте МКУ «Гортранс».