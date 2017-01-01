В Пермском крае жилые помещения проверят на пожарную безопасность

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Фото: Константин Долгановский

Региональное министерство социального развития и ГУ МЧС России по Пермскому краю начали совместную работу по обеспечению безопасности многодетных семей, проживающих в Прикамье.

В связи с возросшим количеством пожаров в жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, в том числе с гибелью людей, принимаются неотложные меры по профилактике и предотвращению таких ситуаций.

«В первую очередь наша задача — оценить состояние жилых помещений в деревянном исполнении, в которых проживают свыше 8 тыс. многодетных семей», — объясняет министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

18 декабря во всём крае начнутся мероприятия по выходу в семьи и обследованию состояния жилых помещений для оценки уровня пожарной безопасности.

После этого будут определены дальнейшие шаги по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений и конкретные мероприятия, с привлечением краевого и муниципального ресурсов. Министерство социального развития обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и оказать содействие в проведении профилактических проверок.

С графиком проведения выходов в многодетные семьи можно ознакомиться в органах социальной защиты по месту жительства с 22 декабря.

Источник — пресс-служба Министерства социального развития Пермского края