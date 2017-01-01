Губернатор Прикамья рассмотрел предложения актива реготделения ОНФ Глава Пермского края и активисты ОНФ обсудили вопросы экологии и совместную работу

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

13 декабря глава Пермского края Максим Решетников провёл совещание с активом регионального отделения Общественного народного фронта (ОНФ). На встрече обсудили общественные предложения рабочих групп ОНФ, которые важно учесть в работе органов исполнительной власти.

«Хочется поблагодарить руководство ОНФ, активистов за активную работу в уходящем году. Активисты ОНФ в крае, как и по стране — это очень эффективный механизм обратной связи, выявления недостатков, предложений по улучшению. Благодаря действиям ОНФ удалось решить точечные вопросы и скорректировать системную политику. Хочется не только подводить итоги, но и смотреть в будущее. Нам важно синхронизировать наши действия, не только указывать на недостатки, а вместе искать предложения, как их устранить», — заявил Максим Решетников.

По словам губернатора, перед краем стоит приоритетная задача по улучшению экологии и патриотическому воспитанию.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов, предложения, переданные губернатору Пермского края, были сформированы на региональной конференции ОНФ.

Среди ключевых вопросов представители ОНФ отметили необходимость создания вокруг промышленных центров Пермского края лесопарковых зеленых поясов. Это касается и обеспечения постановки на кадастровый учет береговой линии, береговой полосы, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы малых рек, и организации особо охраняемых природных территорий регионального значения в долинах малых рек, имеющих высокое значение для сохранения биологического разнообразия. Было замечено, что работа в этом направлении осуществляется в крае с 2008 года. По плану-графику планируется завершить все работы к 2022 году.

Губернатор Прикамья предложил совместно с городом и районом Перми в сжатые сроки поставить на кадастровый учёт леса и долины малых рек.

Эксперты ОНФ обратили внимание на рассмотрение возможности приобретения гражданами печатной продукции в нестационарных торговых объектах (НТО). В ходе заседания Максим Решетников поручил оценить экономическую целесообразность продажи продукции в киосках.

Напомним, что согласно принятым нововведениям, в регионе приоритетной специализацией НТО по инициативе органов местного самоуправления станет пресса и реализация другой печатной продукции. Такие НТО будут иметь преференции при размещении в муниципальных образованиях. Помимо этого, к киоскам будут предъявлены единые требования к архитектурному облику городов и населённых пунктов.

«Безусловно, работу по реализации общественных поручений нужно усиливать, и, только объединив усилия общественности и органов исполнительной власти, мы можем получить положительный результат. Очень важно выстроить взаимодействие. Договорились, что такие встречи должны стать регулярными, так как ОНФ — эффективный канал связи власти и народа», — подчеркнула эксперт ОНФ в Пермском крае Ольга Ильиных.

Кроме этого, представители реготделения ОНФ в Пермском крае рекомендовали губернатору сформировать рабочую группу по рассмотрению обоснованности предписаний надзорных органов в организациях социальной сферы. На совещании также обсудили целесообразность и эффективность налоговых льгот, действующих на территории Прикамья.

«В ответ Максим Решетников заявил о необходимости на регулярной основе проводить сверку того, как в крае исполняются предложения ОНФ, и с этой целью встречаться не реже раза в квартал. Губернатор пригласил активистов и экспертов ОНФ к участию в работе общественных советов при министерствах и ведомствах», — сообщил на своей странице в Facebook Игорь Лобанов.