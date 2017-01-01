Из Перми в полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 29 молодых управленцев

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Ими стали сотрудники ведущих предприятий Прикамья, представители краевых и городских властей, руководители СМИ, а также молодые предприниматели и общественники края.

С 15 по 18 декабря в Нижнем Новгороде и Самаре состоится полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. В мероприятии примут участие полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта России Максим Соколов, советник президента Российской Федерации Владимир Толстой, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Участников будут уценивать по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность и социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры и решение кейсов в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.

По итогам полуфиналов в федеральных округах 300 лучших участников со всей России выйдут в финал конкурса, который состоится в феврале 2018 года в Москве. Финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей, а 100 победителей конкурса — возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа ведущих управленцев страны, например с главами федеральных министерств и ведомств, губернаторами, руководителями государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Напомним, конкурс организован по инициативе президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей».

Источник — пресс-служба администрации губернатора