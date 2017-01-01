Роман Кокшаров представил Чайковской гордуме проект создания единого округа

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Городская дума Чайковского единогласно поддержала проведение публичных слушаний по созданию городского округа, которые назначили на 11 января. Проект объединения Чайковского и Чайковского муниципального района представил министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.

Добавим, что предложение по реорганизации Чайковского и Чайковского муниципального района в единый городской круг должны поддержать представительные органы девяти сельских поселений района, городская дума и земское собрание района. Только тогда оно будет юридически закреплено.