В Перми попробуют оживить площадку бывшего Хлебозавода №1

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Власти Прикамья в рамках государственно-частного партнёрства могут реализовать на площадке бывшего хлебозавода №1 (ул. Окулова, 73а) проект социокультурного кластера.

До мая 2017 года площадку завода площадью около 1 га арендовали структуры ГК «РИАЛ», которые использовали её для производства хлеба. Весной инвестор досрочно расторг договор аренды и вывез всё оборудование. Сейчас площадка закрыта. Возобновление производства хлеба на ней невозможно из-за убытков, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Инвестором проекта на условиях ГЧП готовы стать бизнес-структуры, близкие к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. Одним из основных резидентов новой локации может стать Пермский музей современного искусства PERMM.

Окончательной редакцией проекта может заняться столичный архитектор и руководитель бюро ADEC Ярослав Ковальчук, который хорошо известен в качестве главного архитектора Центра современного искусства «Винзавод» и проекта «Интерьеры МШУ «Сколково».

Член оргкомитета губернаторского проекта «Пермь-300» Андрей Головин отмечает, что это «недешевый проект, который в современных экономических условиях будет окупаться довольно долго, и если инвестор решился развивать территорию хлебозавода, ему предстоит работать всерьёз и надолго».