В Прикамье осудят предпринимателя за поставку просроченного детского питания в медучреждения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, в ходе которой было выявлено, что в Добрянке, Александровске, Чусовом, Кизеле и Ординском районе Пермского края в медицинских учреждениях несовершеннолетним было выдано детское питание с истекшим сроком годности.

В региональной прокуратуре рассказали, что обвиняемый — генеральный директор организации, зарегистрированной в Тюмени, — заключил с рядом медучреждений Прикамья государственные контракты на поставку в течение 2016 года детского питания (сухих молочных смесей).

«В июне 2016 года, осознавая, что сроки реализации ранее закупленных смесей истекают, в связи с чем он не сможет их реализовать по государственным контрактам, желая избежать убытков и получить запланированную прибыль, предприниматель изменил на упаковках сухих молочных смесей сведения о дате изготовления. После чего, по ранее заключенным госконтрактам, поставил данное детское питание с изменёнными сведениями о дате производства в медучреждения Пермского края», — пояснили в прокуратуре.

В итоге предприниматель причинил ущерб бюджету Прикамья на сумму не менее 247 тыс. руб. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб.

Материалы дела будут направлены прокуратурой края в Добрянский районный суд для рассмотрения по существу.