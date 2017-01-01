В Прикамье обсудили вопросы таможенного контроля

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Сегодня, 14 декабря, на рабочей встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова и руководителя Приволжского таможенного управления Сергея Рыбкина стороны обсудили ряд вопросов, в том числе — по организации таможенного контроля в новом терминале пермского аэропорта, прохождению контроля спортивного и технического оборудования.

В текущем году на территорию Пермского края такого оборудования ввозилось много, как на летний чемпионат мира по биатлону, так и на крупные строящиеся объекты. Глава Прикамья поблагодарил сотрудников Пермской таможни за качественное выполнение работы: «В Пермском крае в этом году состоялся масштабный спортивный турнир, ведется строительство крупных объектов. Поэтому ввозится много оборудования. И во всех случаях работа выполняется вами на достойном уровне».

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках экспортно-импортных операций. Согласно прогнозам развития промышленности Пермского края, внешнеторговый оборот региона продолжит расти благодаря вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей. В связи с этим увеличится и объем продукции, проходящей через Пермскую таможню, в частности, в ходе реализации масштабного проекта ПАО «Метафракс» по возведению нового промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ).

Отметим, за девять месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Пермского края составил почти $4 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года он увеличился на 3,4%. При этом экспорт возрос на 4,6% и достиг $3,4 млрд, а импорт уменьшился на 4% — до $514 млн.

Напомним, в этом году Минпромторг Прикамья совместно с Пермской таможней впервые в России применили практику специального таможенного режима в части ввоза сырья для кабельной промышленности.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





