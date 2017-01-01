В УДС «Молот» количество входов для болельщиков увеличат до десяти Краевые власти, получившие объект в аренду, планируют провести в нем ремонт и установить новую аппаратуру

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В ближайшее время во дворце спорта начнется ремонт. Директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Пётр Перминов рассказал, что «Молот» ни разу не реконструировался с 1989 года. «По тем временам звуковая и световая аппаратура была самой лучшей. Но это был 1989 год, и сейчас всё это безнадежно устарело», — пояснил чиновник.

Первый этап работ планируют завершить к февралю. На ремонт раздевалок, замену световой и звуковой аппаратуры и реконструкцию входной группы краевые власти потратят порядка 15 млн руб. Подрядчик пока не выбран.

По словам Петра Перминова, реконструкцию начнут с ремонта раздевалок и всех помещений, которые находятся в «ужасающем состоянии». В гостевых раздевалках отсутствует вентиляция и скапливается сырость. Раздевалки для судей расположены в помещениях бывшей сауны и до сих пор покрыты раритетной вагонкой. Чиновник сообщил, что после ремонта и перепланировки на их месте должны появиться современные и удобные помещения.

Также арендаторы УДС «Молот» планируют реконструировать входную группу. «Нужно сделать так, чтобы люди могли комфортно и быстро попадать на матч. Главный вход теперь будет с улицы Лебедева. Поменяем входную группу, поставим новые металлорамки. Пермяки будут проходить не только через четыре привычных входа. В соответствии с нормативами мы увеличим их количество до десяти», — пояснил директор «Центра спортивной подготовки Пермского края».

По словам Петра Перминова, на этом реконструкция не закончится. «Будет вестись длительная работа по устранению противопожарных предписаний, улучшению системы доступа, видеоконтроля и так далее. Работ очень много. Поэтапный ремонт позволит не прерывать тренировочный и соревновательный процесс», — добавил Пётр Перминов.

Напомним, Универсальный дворец спорта «Молот» был построен в 1960-х годах и является крупнейшим закрытым спорткомплекс ом Перми. 1 ноября 2017 года ПАО «Мотовилихинские заводы» передали дворец спорта в аренду краевых властям.