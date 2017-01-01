В Прикамье зафиксирован рост сделок с недвижимым имуществом

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За 11 месяцев 2017 года в Прикамье зарегистрировано 441 тыс. 274 прав, ограничений, обременений на объекты недвижимости. Это на 4,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю.

По договорам купли-продажи зарегистрировано 67 тыс. 286 прав, по договорам дарения — 11 тыс. 730 прав, в порядке наследования — 19 тыс. 841 прав, по договорам приватизации — 6 тыс. 496 прав.

Количество зарегистрированных квартир, приобретенных или построенных с помощью ипотечного кредитования, в регионе составило 21 тыс. 809. Для сравнения, за 11 месяцев 2016 года данный показатель по краю составлял 19 тыс. 778. Также отмечается спрос на квартиры на стадии строительства дома: количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в 2017 году увеличилось на 11,2 % и составило 7 тыс. 809.