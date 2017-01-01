Жителей Пермского края просят сообщать о незаконной продаже алкоголя

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На интерактивном портале «Управляем вместе» открыта новая категория «Лицензии на алкоголь. Незаконная торговля».

Пользователям сайта доступна информация по расположению официальных точек розничной продажи алкогольной продукции на территории Пермского края, а также данные по лицензии — номер, сроки выдачи и окончания лицензии.

Всего в регионе насчитывается более 3,9 тыс. торговых точек с актуально действующей лицензией на продажу алкоголя. Если жители обнаружат место продажи алкоголя, не указанное на карте, краевые власти просят их сообщать об этом. Функция обратной связи доступна зарегистрированным пользователям портала.

Помимо незаконных мест продажи спиртных напитков, пользователи могут сообщить о незаконной продаже алкоголя в ночное время с 23.00 до 08.00 (за исключением мест общественного питания — кафе, ресторанов, баров), а также о продаже алкогольной продукции без предоставления соответствующих разрешительных документов (лицензии с наличием штрих-кода).

Стоит отметить, что все сообщения пользователей, а также ответы контролирующих органов не будут публиковаться в открытом доступе на сайте «Управляем вместе» до момента подтверждения нарушения. Всю переписку с ответственным органом власти заявитель будет видеть только в своем личном кабинете.

Как пояснили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, сообщения жителей с фото-подтверждением нарушения поступают напрямую в личный кабинет ведомства, занимающегося борьбой с незаконной продажей алкогольной продукции. После поступления сигнала министерство организует проверку, по итогам которой факт нарушения будет подтвержден или опровергнут. Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение 30 календарных дней.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края