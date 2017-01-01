«Единая Россия» поддерживает решение Владимира Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца

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Фото: er.ru

«Единая Россия» окажет всестороннюю поддержку действующему президенту РФ и примет самое активное участие в его предвыборной кампании, сообщил сегодня, 14 декабря, и. о. секретаря Генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы поддерживаем решение президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвлённая региональная сеть», — заявил и.о. секретаря Генсовета партии.

По словам Андрея Турчака, желание Владимира Путина идти не от конкретной партией, а самовыдвиженцем, понятно. На предстоящем съезде «Единая Россия» примет заявление о поддержке выдвижения главы государства кандидатом в президенты.

Напомним, сегодня на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца и рассчитывает на широкую поддержку граждан и тех политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края