В Пермском крае заключат два концессионных соглашения социальной направленности

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На заседании Правительства Пермского края приняты Постановления о заключении концессионных соглашений для организации детских загородных оздоровительных лагерей. Постановлениями предполагается проведение конкурсов и заключение концессионных соглашений в отношении имущественных комплексов в Бершетском сельском поселении (с. Янычи) и Нытвенском районе Пермского края.

В настоящее время оба объекта, площадью 3,8 тыс. кв. м и 2,9 тыс. кв. м соответственно, не используются по прямому назначению. В связи с этим было принято решение их реконструировать в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал: «Возможность заключения концессионных соглашений есть всегда, в том числе и в социальной сфере. Регион предлагает преференции, а инвестор вкладывает средства, развивается сам и способствует развитию края».

В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края пояснили, что срок действия концессионных соглашений по реконструкции и открытию летних детских лагерей — 20 лет. В течение двух лет после подписания документов инвесторы должны будут вложить в реконструкцию и модернизацию объектов не менее 1,5 млн. руб. Вместимость спальных корпусов должна составлять не менее 70 койко-мест.

Концессионные соглашения являются наиболее распространенной формой финансового и имущественного взаимодействия частного бизнеса и государственных органов власти.

Следует отметить, что применение механизмов государственно-частного партнерства и концессионных форм взаимодействия инвестора и органов власти — это один из определяющих факторов улучшения инвестиционного климата в регионе.

Напомним, в презентованном Центром государственно-частного партнёрства рейтинге «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» в 2017 году Пермский край поднялся на 5 позиций (с 26 на 21 место).

Кроме того, для дальнейшего развития механизмов государственно-частного партнерства, в том числе и через институт частной инициативы как в сфере закона о концессиях, так и закона 224-ФЗ о государственно-частном партнерстве, в 2017 году Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края разработаны соответствующие порядки межведомственной координации.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края