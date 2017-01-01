Павел Миков и Светлана Денисова приняли участие в семинаре федеральных и региональных омбудсменов

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В Подмосковье состоялся совместный семинар уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова напомнила, что в этом году институту государственного правозащитника исполнилось 20 лет, а следующий год пройдёт под знаком 70-летия Всеобщей декларации прав человека ООН.

В части международного сотрудничества Татьяна Москалькова отметила создание Евразийского альянса омбудсменов, который продемонстрировал желание государственных правозащитников из других стран сплотиться вокруг России и расширил инструментарий уполномоченного по защите прав граждан за рубежом.

Необходимость всестороннего изучения развития системы права подчеркивает и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

«Следить за изменениями вектора развития международной системы защиты прав — это, пожалуй, самая сложная задача уполномоченного. Россия и её субъекты должны не только вырабатывать свою систему защиты и соблюдения прав, основанную на традициях, менталитете, основах нравственности и права, но и следить, чтобы эта система вписывалась и не нарушала общемировую систему защиты прав человека, — сказал Павел Миков. — Недаром существует ООН, которая задает этот вектор, Совет Европы, Европейский суд по правам человека, существует и Европейский институт омбудсменов, членом которого стала первый уполномоченный Прикамья Татьяна Марголина. Пермский край всегда был лидером по внедрению передовых технологий в сфере правозащиты, и я вижу своей задачей продолжение работы в этом направлении», — добавил пермский омбудсмен.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал уполномоченных уделить особое внимание сотрудничеству с НКО и волонтерами.

«Для реализации ваших задач аппарата никогда не будет достаточно. Сотрудничество с некоммерческими организациями и волонтерским движением имеет огромный потенциал, а мы готовы поддержать вас в этом вопросе и подключить региональные власти к этой работе», — заявил Сергей Кириенко.

Добавим, что детский уполномоченный Прикамья Светлана Денисова впервые в новом качестве приняла участие во встрече с федеральными и региональными коллегами.