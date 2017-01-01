«Золотой резерв» заинтересовал Совет ректоров Пермского края Городские власти и руководители крупных вузов Прикамья обсудили перспективы развития проекта

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Сегодня, 14 декабря, на базе пермской школы дизайна «Точка» состоялось заседание Совета ректоров Пермского края. В мероприятии приняли участие руководители всех крупных вузов Прикамья, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин и глава краевой столицы Дмитрий Самойлов.

В ходе заседания Дмитрий Самойлов рассказал о работе городских властей по формированию механизмов развития человеческого потенциала города, в частности о цели проекта администрации Перми «Золотой резерв», его реализации и перспективах развития.

Так, важным этапом работы является взаимодействие с высшими учебными заведениями города, формирование стабильной работы системы «школа — вуз — предприятие» по подготовке квалифицированных кадров, отвечающих требованиям конкретного работодателя.

«У нас есть желание брать под свой патронаж самых талантливых пермских школьников, дальше с вашей помощью обучать их в пермских вузах, чтобы они могли найти применение в нашем городе и крае. Мы точно понимаем, что при взаимодействии с вузами этот проект станет более эффективным. Нам хотелось бы, чтобы вы стали полноценными участниками проекта «Золотой резерв», — обратился к ректорам Дмитрий Самойлов.

Члены Совета ректоров Пермского края заинтересовались проектом «Золотой резерв». По словам президента Пермского классического университета Владимира Маланина, этот проект позволяет школьникам, которые еще не определились в выборе будущей специальности, простроить свою профессиональную траекторию, а это очень важно и значимо для их становления.

По итогам заседания принято решение совместно с администрацией города Перми создать рабочую группу для координации работы в рамках городского проекта, а также рассмотреть возможность учитывать индивидуальные достижения учащихся при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, проект «Золотой резерв» стартовал в этом году. Он направлен на поддержку талантливых учеников и «стыковку» школьника и предприятия. Департамент образования разработал и поддерживает один из механизмов реализации проекта — электронное портфолио школьника, которое позволяет выстраивать общегородской рейтинг одаренных учеников. На текущий момент заполненное портфолио имеют более 53 тыс. пермских школьников. Из них 7,2 тыс. учеников приняли участие в общегородском рейтинге портфолио по пяти номинациям: «Интеллект», «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность».

Кроме того, в мае 2017 года в рамках фестиваля «Поколение. Пермь» было подписано 17 соглашений между школой, учеником и предприятием. Ученики из 13 образовательных учреждений города уже работают в рамках подписанных соглашений, проходят профессиональные пробы и практики на предприятиях, ведут научно-исследовательскую деятельность, участвуют в проектах компаний. Кроме этого, по результатам текущего учебного года 100 лучших учащихся в рейтинге получат премию главы города в размере 25 тысяч рублей.

Источник — пресс-служба администрации города Перми