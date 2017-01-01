В Пермском крае усилят борьбу с наркоманией Власти Прикамья и надзорные ведомства обсудили меры по пресечению распространения наркотиков

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Сегодня, 14 декабря, состоялось заседание антинаркотической комиссии Пермского края. Представители регионального Правительства, правоохранительных и надзорных органов оценили результаты своей работы в 2017 году, наметили дальнейшие совместные меры по пресечению распространения наркотических и психоактивных веществ, а также наркомании и заболеваемости ВИЧ—инфекцией в Прикамье.

В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркул, что темы борьбы с распространением наркотиков и заболеваемостью ВИЧ тесно связаны, поэтому должна быть выстроена четкая межведомственная система работы.

«Работа должна строиться по двум направлениям — снижение спроса и ограничение предложения на наркотические вещества. С точки зрения снижения спроса — это вопросы социальных ведомств. Первое — это профилактика рецидивной наркомании, задача на стыке нескольких ведомств — министерства территориальной безопасности и минсоцразвития», — отметил глава региона.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Малиновский рассказал, что в течение 11 месяцев 2017 года в крае зарегистрировано 3655 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это составило 8,9 % от общего числа преступлений. Всего за это время изъято 140 кг наркотических средств, психотропных и наркосодержащих веществ, из них 7 кг — героин. С начала года в Прикамье выявлено более 30 интернет-магазинов, торгующих наркотическими веществами.

Приоритетом для полиция является привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления в групповых и организованных формах. За 2017 год в Пермском крае по этому направлению привлечено к ответственности 270 человек, в суды направлено 32 уголовных дела по незаконному обороту наркотиков, совершенных в составе преступного сообщества. В суды передано 45 уголовных дел по преступлениям, совершенным организованными группами и 176 дел по преступлениям, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

И.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сообщил, что в подведомственных министерству учреждениях находится под наблюдением более 10 тыс. наркопотребителей. Ситуация с числом употребляющих наркотики остается непростой в Краснокамске, Кишертском районе и Березниках.

В Прикамье созданы условия для помощи наркологическим больным. В частности, развернуто 534 круглосуточных койки, 148 мест в дневных стационарах, функционируют реабилитационные отделения. За 9 месяцев 2017 года от наркомании пролечено практически 1100 пациентов, в два раза больше, чем в 2016 году. Реабилитацию за этот же время прошли 379 наркоманов.

«Для профилактики в учебных заведениях разного уровня: в школах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах проводится социально-психологическое тестирование на раннее выявление лиц, склонных к употреблению наркотиков. Количество ребят, проходящих тест, ежегодно увеличивается — в этом году тест прошли более 83% старшеклассников, студентов профессиональных образовательных организаций в регионе. Также организована работа с группами риска», — рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Профилактическая работа с группой риска в Пермском крае строится в следующих направлениях: социально-психологическое сопровождение, групповая психокоррекционная работа, уроки здоровья, тренинговые занятия, направленные на прекращение употребления наркотиков, индивидуальная коррекционная работа — мотивация на обращение к наркологу. В 2018 году будет усилена работа по привлечению подростков группы риска в спортивные секции.

Также на заседании коснулись проблемы распространения ВИЧ-инфекции. Почти 60% всех ВИЧ-инфицированных в крае — наркопотребители. В 2017 году работа по выявлению ВИЧ-инфекции активизировалась: увеличилось число обследуемых (более чем на 45 тыс. человек), дополнительно выявлено свыше 270 случаев инфекции.

Подводя итоги, Максим Решетников отметил, что для профилактической работы в группах риска нужно расширять собственную базу специалистов, наращивать пропагандистскую работу.

Губернатор поручил региональному министерству информационного развития и связи рассмотреть возможность запуска раздела «Сообщи, где торгуют наркотиками» на портале «Управляем вместе».

По итогам совещания было принято решение по усилению мониторинга интернет-ресурсов, способствующих вовлечению в употребление или распространение наркотиков. По наиболее проблемным территориям края профильные министерства должны представить детальный анализ и предложения по решению социально опасных проблем.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края