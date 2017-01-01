В Кировском районе Перми демонтировали шестую незаконную автостоянку Стоянки были самовольно размещены на городской земле, а с автомобилистов незаконно взималась плата

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В 2017 году в Кировском районе демонтировано шесть автостоянок по адресам: ул. Маршала Рыбалко, 117, ул. Капитанская, 7, ул. Генерала Панфилова, 4а, ул. Липатова, 18, ул. Охотников, 12а и ул. 5-я Каховская, 8, сообщили в администрации Перми.

Одной из последних демонтировали незаконную автостоянку по улице 5-я Каховская, 8. Её владельцы без разрешительных документов поставили на городской земле будку охраны и ограждение. Специалисты администрации Кировского района в ходе рейда выдали собственнику предписание об устранение нарушений, однако повторная проверка показала, что в установленный срок этого сделано не было.

«Владельцу было дано время на добровольный снос объекта, однако требования были проигнорированы, администрация района провела принудительный демонтаж автостоянки», — рассказал начальник сектора потребительского рынка администрации Кировского района Павел Каримов.

В 2018 году демонтаж незаконных объектов на территории района будет продолжен.