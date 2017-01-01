В Перми растёт число золотых медалистов и 100-балльников по ЕГЭ

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Фото: Ирина Молокотина

В этом году число школьников, сдавших государственный экзамен на 100 баллов, выросло с 59 (в 2016 году) до 95. Увеличилось и количество золотых медалистов — с 213 до 320 выпускников.

В администрации Перми рассказали, что самым популярным предметом по выбору в этом году стало обществознание — его сдавали 1 тыс. 967 школьников. На втором месте — физика (1 тыс. 73 ученика). 805 выпускников выбрали историю. Реже всего одиннадцатиклассники отдают предпочтение немецкому и французскому языкам. Также не очень популярным предметом остается география. Экзамен по этой дисциплине сдавали 148 выпускников, при этом у девятиклассников география занимает второе место по популярности — 2 тыс. 677 учащихся 9 классов выбрали этот предмет.

В 2018 году ЕГЭ напишут около 5 тыс. одиннадцатиклассников, еще 9 тыс. ребят — учащихся 9 классов — пройдут государственную итоговую аттестацию.

В департаменте образования Перми отмечают хорошие результаты на олимпиадах. В 2016-2017 учебном году в городском этапе всероссийской олимпиады школьников соревновались 3 тыс. 706 школьников, на региональный уровень прошли 544 человека, а в заключительной всероссийской олимпиаде принял участие 61 учащийся. Трое из них стали победителями — это ученики школы №146 Василий Югов — по физике, Михаил Селюгин — по географии, Евгений Раскин — по биологии.

На международных олимпиадах у Перми также есть победители. Среди них все те же Василий Югов и Михаил Селюгин. По результатам года наибольшее количество призёров и победителей олимпиад подготовили в школе №146, в школе №7, а также в гимназиях №4 и №17.