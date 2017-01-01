Гордума Краснокамска поддержала проведение публичных слушаний по созданию городского округа
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Сегодня, 14 декабря, Дума Краснокамска приняла решение о назначении публичных слушаний по преобразованию в городской округ.
С соответствующей инициативой выступила председатель Думы Галина Ушакова. Как стало известно «Новому Компаньону», из 19 присутствующих депутатов 18 проголосовали «за», один воздержался.
Слушания пройдут 10 января в 17:00 в здании по адресу Маяковского, 11, где располагается районная администрация и Земское собрание.
Отметим, также сегодня вопрос о назначении публичных слушаний по созданию городского округа рассмотрят в городской думе Чайковского.
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