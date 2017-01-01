Организации Прикамья задолжали своим работникам 20 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По состоянию на 1 декабря 2017 года задолженность по заработной плате в Пермском крае составила 20 млн руб. С 1 ноября задолженность снизилась на 15,1%.

Наибольший объём просроченной задолженности приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки (60,6% от общей суммы).

«Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют долг по зарплате, составила 1 тыс. 585 человек, — сообщили в Пермьстате, — В расчёте на одного работника сумма «просрочки» сложилась в размере 12 тыс. 600 руб.».

Задолженность по заработной плате имели организации пяти муниципальных образований края. Наибольшая — в Краснокамском муниципальном районе.