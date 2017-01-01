Собственники домов в Прикамье могут выбрать своего представителя для прёмки работ по капремонту

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Фото: Константин Долгановский

На сайте фонда капитального ремонта опубликованы предложения собственникам многоквартирных домов о проведении капитального ремонта на 2018 год. Каждое предложение содержит вид и стоимость работ по конкретному дому.

Как пояснили в фонде капремонта, на общем собрании собственники дома могут рассмотреть и утвердить перечень, предельную стоимость работ и сроки проведения работ по капитальному ремонту. Кроме того, на общем собрании собственникам необходимо выбрать уполномоченного представителя, который впоследствии от имени собственников будет контролировать ход работ и участвовать в приёмке работ, в том числе — подписывать акты сдачи-приёмки работ, подписывать сметы и проектно-сметную документацию.

Фонд ожидает решений от собственников домов по перечисленным вопросам в ближайшее время.

«Хочу отметить, что специалисты фонда готовы принимать участие в собраниях собственников и разъяснять те моменты, которые остаются непонятны для жителей», — отметил и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов.

Предложения собственникам на 2018 год опубликованы на официальном сайте Фонда на главной странице в разделе «ВАЖНО».