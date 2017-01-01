Генеральным директором ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» назначен Сергей Дубовский

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Фото: lysvamk.ru

По данным сервера раскрытия информации , совет директоров ЗАО «ЛМЗ» принял решение назначить генеральным директором предприятия Сергея Дубовского. Контракт с топ-менеджером подписан 11 декабря сроком на два года.

Решение было поддержано единогласно всеми семью членами совета директоров.

Ранее, 4 декабря, на общем акционерном собрании был избран новый совет директоров ЗАО «ЛМЗ», в который вошли Сергей Дубовский, Сергей Король, Александр Ложкин, Евгений Мельничук, Александр Мухин, Евгений Сарана, Игорь Цаповский. Председателем совета директоров ЗАО «ЛМЗ» избран Евгений Сарана.

В начале декабря завершилась сделка по приобретению ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 100% активов группы ЛМК, в которую входят ООО «Лысьвенская металлургическая компания», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» и торговая компания ООО «Инсаюр-Автотрейд-ТЛ».

По данным центра раскрытия информации, 4 декабря на общем собрании акционеров ЗАО «ЛМЗ» было одобрено заключение сделки между ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», в которой ММК предоставляет ЛМК заём, не превышающий 4 млрд руб. под 8% годовых на погашение действующих кредитов. Кроме того, акционеры приняли решение о расторжении контракта с фирмой «Даниэли», которая должна была поставить оборудование для второй очереди инвестпроекта ЛМЗ — строительства цеха холодного проката с объёмом производства 820 тыс. тонн в год.

В мае этого года «Новый компаньон» уже сообщал о том, что реализация инвестпроекта Лысьвенского металлургического завода приостановлена. Проект по строительству листопрокатного комплекса ЛМЗ начал в 2014 году, его реализация была прервана из-за сложных экономических условий.