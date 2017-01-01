В Губахе осудили риелторов за мошенничество с субсидией на переселение из ветхого жилья

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Фото: Константин Долгановский

В 2014-2015 годах два мошенника похитили 900 тыс. руб., выделенных для переселения жителя посёлка Углеуральский. Они лишили человека права на жильё и причинили администрации Губахи крупный материальный ущерб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, риелторы заключили с жителем фиктивную сделку, представили в администрацию Губахи недостоверные сведения и получили в качестве субсидии 1,1 млн руб. При этом мошенники приобрели потерпевшему квартиру стоимостью около 220 тыс. рублей, присвоив разницу в размере около 900 тыс. руб. себе.

Суд приговорил мошенников к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также с виновных взыскали материальный ущерб в пользу администрации, а потерпевшему вернули право на его квартиру.