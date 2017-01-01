ФАС не одобрила покупку «Новомета» американской компанией Halliburton Предприятие признано стратегическим объектом

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Фото: novomet.ru

Как сообщил «Новому компаньону» источник, близкий к ФАС России, сделка по продаже доли АО «Новомет-Пермь» американской компании Halliburton не состоится. «Есть неофициальная рекомендация признать завод стратегическим предприятием и не продавать», — сообщает эксперт, пожелавший остаться неизвестным.

Напомним, летом 2016 года стало известно о том, что компания «РОСНАНО» решила продать свою долю в «Новомете» в 30,76% и выставила её на аукцион за 7,5 млрд руб. Затем сообщалось, что американская компания имеет намерения приобрести уже 100% акций нефтесервисной группы ГК «Новомет». В декабре 2017 года компания Halliburton направила ходатайство в ФАС об одобрении сделки. Официальные сроки, в которые должно было быть получено одобрение ФАС (3 месяца), дважды переносились. Сделка так и не была завершена. Сейчас источник, близкий к ФАС, сообщает, что сделка не состоится из-за стратегической важности предприятия.

Производитель нефтепогружного оборудования АО «Новомет-Пермь» не декларирует квартальную отчётность. Однако, согласно данным о финансовых результатах с 2012 по 2016 годы, выручка инновационного предприятия выросла с 6,011 млрд руб. в 2012 году до 6,7 млрд руб. в 2016 году с небольшими колебаниями год от года. А вот динамика чистой прибыли компании интересна: в 2012 году чистая прибыль «Новомета» составляла 685,8 млн руб. Ежегодно этот показатель снижался (в 2013 году чистая прибыль составила 533,8 млн руб., в 2014 году — 497,8 млн руб., в 2015 году — 314,8 млн руб). Наконец, по итогам 2016 года чистая прибыль «Новомета» упала многократно, составив всего 10,6 млн руб.