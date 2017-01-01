«Березниковский содовый завод» выплатит промежуточные дивиденды

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Фото: bsz.ru

АО «Березниковский содовый завод» сообщило о проведении внеочередного собрания акционеров в заочной форме. В повестке дня были два вопроса — утверждение устава предприятия в новой редакции и выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

Владельцы 96,046% голосующих акций единогласно проголосовали за оба вопроса повестки дня (за исключением 342 и 424 голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по первому и второму вопросам повестки дня соответственно).

Акционеры приняли решение «выплатить дивиденды за 9 месяцев отчётного 2017 года в размере 50 руб. на одну привилегированную акцию и 659,77 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплата дивидендов будет проведена за счёт чистой прибыли «Березниковского содового завода» по результатам 9 месяцев 2017 года.

Заметим, что в текущем году чистая прибыль предприятия снизилась более чем вдвое по сравнению с 2016 годом и составила по итогам 9 месяцев, согласно отчёту самого завода, чуть более 246,6 млн руб. Основным собственником старейшего березниковского предприятия является АО «Башкирская содовая компания» из Стерлитамака. Ей принадлежит 99,13% обыкновенных акций АО «БСЗ», которые участвуют в голосовании. «БСК» первой получит и дивиденды, так как согласно решению, принятому на внеочередном собрании акционеров, выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, предложено осуществить в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам «…в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»