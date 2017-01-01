Роскачество: Водка — один из самых качественных товаров в России

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Накануне Нового года Российская система качества (Роскачество) завершила исследование качества водки. 49 брендов от 34 отечественных и зарубежных производителей тестировали по свыше чем 20 показателям.

Водку проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также детально изучали качество воды, которая применялась при производстве. Главным вектором исследования стало изучение природы происхождения сырья — наличие альдегидов, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, так называемом «боярышнике», содержание технического и метилового спиртов, а также сивушных масел.

Согласно результатам лабораторных испытаний, статистически водка стала одним из самых качественных товаров, произведенных в России по итогам исследований Роскачества в 2017 году. Экспертиза не выявила «паленой» водки в лицензированной рознице, а более 60% товаров и вовсе превосходят показатели ГОСТа и названы товаром повышенного качества.

По мнению экспертов, возможность встретить низкокачественный суррогат из технического спирта касается нелегальной розницы, а не лицензированной торговли.

«Есть нелегальный сектор розничной торговли — например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны, киоски, торговля с рук и т.д, где ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и не соответствует обязательным требованиям технических регламентов», — отмечает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По итогам исследований лучшими товарами на рынке стали «Беленькая», «Зеленая марка», «Grey Goose», «Путинка», «Пермская», «Первак», «Мороша», «Зимняя дорога», «Хортиця», «Царская», «Государев заказ», «Мягков», «Sormovskaya Люкс», «Старая Москва», «Солнечная деревенька», «Добрый медведь», «Особая Талка», «Пять озёр», «Stolichnaya», «Журавли», «Finlandia», «Beluga», «Русский Стандарт», «Хаски», «Праздничная», «Смирновъ №21», «Стужа ледяная», «Бульбашъ», «Озеро Великое», «Белебеевская», «Русский Север».

Источник — пресс-служба Российской системы качества