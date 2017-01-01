Стоимость строительства северного обхода Перми оценили в 15,7 млрд рублей

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Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков обсудили перспективы развития Пермского железнодорожного узла.

В частности, стороны рассмотрели концепт строительства северного обхода Перми, который соединит станции Пальники и Блочная. По предварительным расчетам, стоимость проекта составит 15,7 млрд руб. Как сообщает пресс-служба «РЖД», он включает в себя сооружение однопутного железнодорожного мостового перехода через Каму и двухпутного электрифицированного обхода города. Проектирование обхода начнется в следующем году. Сейчас «РЖД» готовит технико-экономическое обоснование проекта.