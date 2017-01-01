Пермские лесники усилили контроль за сохранностью елей в городских лесах

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Сотрудники лесничеств перешли на ежедневное автопатрулирование лесных массивов. Специальные «ёлочные патрули» проверяют у водителей наличие документов, разрешающих вывоз хвойных пород.

Рубка любых деревьев, в том числе елей, на территории городских лесов строго запрещена, сообщает пресс-служба мэрии. Если ущерб от вырубки деревьев превысит пять тысяч рублей, «черным лесорубам» грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

Пермяки, желающие заготовить ель, пихту или сосну для новогодних праздников самостоятельно, могут обратиться с заявлением в лесничества Пермского края.

Ближайшие лесничества:

Закамское — расположено в Перми на улице Маршала Рыбалко, 119, тел: (342) 284-04-42;

Пермское — расположено в Култаево, тел: (342) 294-82-98;

Добрянское — расположено в Добрянке, тел: (342) 657-52-38.