В Кунгуре до конкурса по выбору главы города допустили всех кандидатов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 12 декабря, на заседании конкурсной комиссии по выбору главы Кунгура к конкурсу были допущены все пять кандидатов. Об этом «Новому компаньону» сообщил заместитель председателя комиссии по отбору кандидатур и председатель Кунгурской городской думы Андрей Подосёнов.

Сам конкурс состоится 19 декабря. На нём путём тайного голосования комиссия отберёт двух наиболее достойных претендентов на должность мэра. 22 декабря из этой двойки будущего главу Кунгура выберут депутаты местной Думы.

Напомним, что пакеты документов в комиссию предоставили пять человек. Участие в конкурсе примет временно исполняющий обязанности главы Кунгура Сергей Гордеев. Среди других кандидатов на должность главы города — консультант по работе в сфере закупок местной администрации Антон Бережнев и начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура Антон Белоглазов. До конкурса также допущены предприниматель Раушан Гаязов и тренер-преподаватель Андрей Глебов.