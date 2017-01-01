В Перми приговорили трех предпринимателей за хищение 23 млн руб. из бюджета города

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Вид на Орджоникидзевский район Перми с левого берега Камы

Фото: Сергей Копышко

newsko.ru

Бизнесмены признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

В краевой прокуратуре рассказали, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, в ходе которой совместно с Контрольно-счетной палатой Перми был выявлен факт хищения из городского бюджета средств, выделенных на создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

«Установлено, что трое виновных осуществляли предпринимательскую деятельность от имени ООО «Пламя». В декабре 2013 году между указанной организацией и муниципальным казенным учреждением «Благоустройство Орджоникидзевского района» был заключён муниципальный контракт по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатская, стоимость которого составила 29,2 млн руб. До июля 2017 года ООО «Пламя» обязано было исполнить условия договора выполнив работы по вывозу и захоронению древесных отходов объёмом более 90 тонн на полигон ТБО», — пояснили в прокуратуре.

В итоге заказчику были предъявлены фиктивные документы, изготовленные и подписанные четвертым соучастником, являющимся генеральным директором одной из коммунальных организаций, об исполнении обязательств контракта и якобы захоронении на полигоне ТБО Очера древесных отходов.

В результате на счёт ООО «Пламя» из бюджета было перечислено более 29 млн руб., из которых 23,3 млн руб. они похитили.

Орджоникидзевский суд Перми приговорил каждого из трёх коммерсантов к штрафам в размере 1,4 млн руб., а четвертого участника хищения — к штрафу в размере 1,2 млн руб.