Дмитрий Матвеев: Многие корпуса больниц МСЧ №6 и МСЧ №7 подошли к предельному сроку службы И. о. министра здравоохранения Пермского края встретился с представителями СМИ

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И. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 13 декабря, на встрече одной из главных тем обсуждения стала сложившаяся ситуация с МСЧ №9. Напомним, врач-анестезиолог медсанчасти Кирилл Дедюкин направил открытое письмо главе Прикамья Максиму Решетникову, в котором написал, что с 2015 года, после смены руководства, в больнице серьёзно ухудшились условия для оказания помощи пациентам. В частности, упали зарплаты медперсонала, ушли лучшие врачи и медсёстры и т.д.

По словам и.о. министра, сегодня поэтапно проводятся необходимые ремонтные работы, закупается оборудование, планируется капитальный ремонт приёмного покоя.

«Здание там находится действительно не в очень хорошем состоянии. Проблемы копились на протяжении последних нескольких лет. Нам сейчас необходимо понять, как планово эту ситуация исправлять. Конечно, мы не можем взять все деньги здравоохранения и вложить их в МСЧ №9. Поэтому сейчас стараемся определить, что является наиболее важным в плане ремонта, в плане оснащения. К примеру, поддержание в терапии температурного режима сейчас точно в приоритете», — отметил Дмитрий Матвеев.

Он также добавил, что в конце января вместе с комиссией вновь посетит МСЧ №9 с проверкой. Журналисты напомнили главе Минздрава региона, что буквально на следующий день после его визита в «девятку» поступила информация об обрушении потолка в гинекологическом отделении МСЧ №7. Дмитрий Матвеев ответил, что никакого обрушения не было, там просто осыпалась штукатурка. Но сигналом к действиям этот случай признал.

«Это, конечно, звоночек. К огромному сожалению, у нас многие корпуса больниц МСЧ №6, МСЧ №7 имеют определённые конструктивные особенности, которые говорят о том, что эти здания подошли к своему предельному сроку службы. Они уже практически не ремонтопригодные. И сегодня необходимо уже задуматься о строительстве новых корпусов для этих больниц. Но, конечно, это не ближайшие год или два», — сказал Дмитрий Матвеев.