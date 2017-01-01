ЛУКОЙЛ открыл АЗС нового формата рядом с пермским аэропортом

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Рядом с новым терминалом Международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино) начала работу АЗС «ЛУКОЙЛ» №15, оформленная в новом фирменном стиле.

В рамках сотрудничества ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «МРСК Урала» на новой АЗС установлена первая в регионе зарядная станция для электротранспорта. Она соответствует современным требованиям безопасности и энергоэффективности, подходит для всех существующих марок электроавтомобилей.

«За последние три года только на территории Пермского края мы ввели в эксплуатацию 22 автозаправочные станции нового формата. В планах ещё 16 АЗС. Мы постоянно повышаем качество обслуживания и совершенствуем методы работы с клиентами. При этом стараемся увеличивать спектр предоставления дополнительных услуг» — отметил Андрей Гаврилец, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Торговый зал и зона кафе заправочной станции оснащены мониторами c онлайн-отображением вылетов-прилетов аэропорта. Кроме того, в здании новой АЗС продаются свежие цветы, товары пермских производителей, есть возможность упаковать багаж.

Новая услуга на АЗС «ЛУКОЙЛ» — возможность заказать полноценный горячий обед в кафе через терминал по технологии электронной очереди.

На автозаправочной станции предоставляется услуга платной круглосуточной парковки, которая вмещает 100 автомобилей. Установлены бесконтактная автомойка и аппарат для подкачки шин.

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