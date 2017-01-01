«Уралкалий» попал в лидеры рейтинга фундаментальной эффективности российского бизнеса

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12 декабря на V Всероссийском Съезде по охране природы в Москве «Интерфакс» представил ежегодный рейтинг эколого-энергетической эффективности, в который вошли 150 крупнейших компаний России, работающих в реальном секторе экономики. В список включили не только головные холдинги, но и их крупнейшие, например, по выручке, персоналу или энергопотреблению, дочерние структуры, включая филиалы без статуса юридического лица.

В 2017 году топ-150 возглавили ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпром Трансгаз Ухта», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Газпром добыча Ямбург», ПАО «МРСК Волги», ПАО «Компания Сухой», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и ПАО «Уралкалий». При этом «Уралкалий» также лидирует в отраслевой группе, объединяющей горячую высокотемпературную обработку материалов с газопереработкой и выпуском удобрений. В рейтинг попали еще две компании из Пермского края: ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (25 место) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (48 место).

Ранжирование компаний проводилось по пяти критериям: энерго-ресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на среду, исходящих от предприятий компании, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах размещения этих предприятий); динамика эффективности (изменение эффективности в период после 2005 года); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействиях на природную среду). Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в пяти ранговых списках.

Руководитель эколого-энергетического рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» Александр Мартынов отметил, что независимые и корректно составленные рейтинги позволяют оценить перспективность вложений в энергоэффективность производства, контролировать выполнение проектов по модернизации предприятий и реализацию экологических и энергосберегающих программ на региональном уровне.