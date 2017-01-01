Пермских предпринимателей проконсультируют о правильном размещении вывесок

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Фото: Константин Долгановский

Специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры будут по четвергам разъяснять желающим стандартные требования к внешнему виду вывесок.

Предприниматели и юридические лица должны до 22 октября 2018 года разместить вывески по новым правилам. По мнению специалистов департамента градостроительства и архитектуры, новые требования избавят город от визуальной загрязненности, затруднений навигации и сделают Пермь более красивой.

Стандартные требования касаются того, каким образом должна выглядеть уличная вывеска, какую информацию она может содержать, а также где она может размещаться на фасаде. Кроме того, определены параметры расположения нескольких вывесок на одном здании.

Если вывеска не соответствует стандартным требованиям или расположена в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места, ее владельцам необходимо разработать и согласовать на нее колерный паспорт в порядке, установленном администрацией города Перми.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

Консультации специалистов: четверг с 15:00 до 17:00, ул. Сибирская,15, кабинеты №314-316.

График приема заявлений о согласовании проекта колерного паспорта, либо проекта изменений в колерный паспорт:

ул. Сибирская, 15 (цокольный этаж)

вторник — четверг: с 09:00 до 16:00

пятница: с 09:00 до 12:00.

перерыв: с 12:00 до 13:00; с 10:45 до 11:00 и с 15:00 до 15:15.

Электронный адрес: dga@gorodperm.ru.

Телефон для справок: (342) 212-76-98.