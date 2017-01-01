В Перми откроются новогодние ярмарки

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«Новогодний базар» будет работать в выходные на проспекте Парковом, у спорткомплекса «Олимпия-Пермь», ТЦ «КИТ» на улице Гайдара и на площади у Театра-Театра.

Там жители и гости города смогут приобрести мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары. Также на ярмарках можно будет купить новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы.

Ярмарки пройдут по адресу:

проспект Парковый, 64 – 16, 23, 30 декабря;

улица Мира, 41 (у спорткомплекса «Олимпия-Пермь») – 23, 30 декабря;

улица Гайдара, 13а (у ТЦ «КИТ») – 23 декабря;

улица Ленина, 53 (площадь у Театра-Театра) – 27-30 декабря, 4-6 января.

Торговые ряды будут работать с 11:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Перми.