В Перми откроются новогодние ярмарки
«Новогодний базар» будет работать в выходные на проспекте Парковом, у спорткомплекса «Олимпия-Пермь», ТЦ «КИТ» на улице Гайдара и на площади у Театра-Театра.
Там жители и гости города смогут приобрести мед разных
сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные
товары. Также на ярмарках можно будет купить новогодние украшения, живые и
искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной
работы.
Ярмарки пройдут по адресу:
проспект Парковый, 64 – 16, 23, 30 декабря;
улица Мира, 41 (у спорткомплекса «Олимпия-Пермь») – 23, 30
декабря;
улица Гайдара, 13а (у ТЦ «КИТ») – 23 декабря;
улица Ленина, 53 (площадь у Театра-Театра) – 27-30 декабря,
4-6 января.
Торговые ряды будут работать с 11:00 до 17:00, сообщает
пресс-служба администрации Перми.